Трансфер українця Зозулі визнаний одним з найгірших у сезоні чемпіонату Іспанії
- Сьогодні, 10:13
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Зозуля зіграв за «Бетіс» лише шість поєдинківТрансфер українського форварда Романа Зозулі з «Дніпра» в «Бетіс» іспанські вболівальники визнали одним з найгірших у минулому сезоні Прімери.
Зозуля посів п'яте місце в списку з дев'яти футболістів, які не змогли показати себе з кращого боку в клубах чемпіонату Іспанії. За підсумками голосування компанію в п'ятірці найгірших трансферів українцю склали Андре Гомеш, Пабло Алькасер, Люка Дінь (всі – «Барселона»), а також Ніколас Гайтан («Атлетіко»).
Зозуля зіграв за «Бетіс» шість поєдинків, але голів не забивав. Пізніше зі сканадалом зірвалася оренда гравця в «Райо Вальєкано», в результаті чого Роман завершував сезон без ігрової практики.