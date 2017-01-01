Тренер «Динамо» Ребров може очолити турецький «Фенербахче»

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Український фахівець може замінити на посаді наставника команди голландця Діка Адвоката

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров є претендентом на пост наставника турецького «Фенербахче» з Стамбула, повідомляє Fanatik. Турецьке видання підкреслює, що Ребров досі не продовжив угоду з «Динамо» і уникає відповіді на питання щодо можливої пропозиції з боку «Фенербахче» . Будучи гравцем Ребров провів два сезони в «Фенербахче» , зігравши за команду 38 матчів (4 голи).

В нинішньому сезоні київське «Динамо» провалило виступ у Лізі чемпіонів, посівши останнє місце в групі і відстає на 14 очок від «Шахтаря» в чемпіонаті України. Тим не менш, президент «Динамо» Ігор Суркіс ще взимку пропонував Реброву продовжити контракт Фахівець відмовився, запропонувавши повернутися до обговорення цього питання по закінченні сезону.







Джерело: УНІАН