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    Тренер «Динамо» Ребров може очолити турецький «Фенербахче»

    • Сьогодні, 16:55
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    Український фахівець може замінити на посаді наставника команди голландця Діка Адвоката

    Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров є претендентом на пост наставника турецького «Фенербахче»  з Стамбула, повідомляє Fanatik. Турецьке видання підкреслює, що Ребров досі не продовжив угоду з «Динамо»  і уникає відповіді на питання щодо можливої пропозиції з боку «Фенербахче» . Будучи гравцем Ребров провів два сезони в «Фенербахче» , зігравши за команду 38 матчів (4 голи).

    В нинішньому сезоні київське «Динамо»  провалило виступ у Лізі чемпіонів, посівши останнє місце в групі і відстає на 14 очок від «Шахтаря»  в чемпіонаті України. Тим не менш, президент «Динамо»  Ігор Суркіс ще взимку пропонував Реброву продовжити контракт Фахівець відмовився, запропонувавши повернутися до обговорення цього питання по закінченні сезону.


    Джерело: УНІАН

    футбол «Динамо»
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