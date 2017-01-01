Тренер «Шахтаря» Фонсека: Ще нічого не вирішено

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Тренер гірників залишився дуже задоволений діями своєї команди у матчі Ліги Європи проти іспанської «Сельти»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека відповів на питання журналістів після перемоги над іспанською «Сельтою» в Віго, повідомляє офіційний сайт гірників. – Сьогодні був дуже складний матч проти чудової команди. Слава Богу, у нас виходило оборонятися і якісно виходити в контратаки. Думаю, якби ми забили другий гол, гра стала більш відкритою. Тим не менш ще нічого не вирішено. Належить провести другий поєдинок, який усе покаже, - зазначив португльский фахівець.



На питання про те, чи задоволений тренер результатом і вважає «Шахтар» фаворитом у загальному двоматчевому протистоянні, Фонсека відповів: «Зрозуміло, що я задоволений сьогоднішньою перемогою. Якщо ми повернемося в недалеке минуле, то побачимо: «Сельта» поступилася тут тільки «Севільї». Це команда, з якою дуже важко грати. Але, як я вже сказав, ще зовсім нічого не вирішено. Попереду другий матч, де ми повинні показати себе на кращому рівні».

А говорячи про те, чи відчувалася втрата ритму після перерви, зауважив: «Таке трапляється, це залежить від гри. У другому таймі «Сельта» стала більше діяти прямо, що змусило нас сісти трохи глибше. Але заповнити цей ритм допомогла наша командна солідарність».

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» обіграв іспанську «Сельту» в гостях у Віго з рахунком 1:0.

Матч-відповідь відбудеться 23 лютого в Харкові.