

Розсилка ВІДПРАВИТИ

На рішення керівництва «Кривбасу» вплинула відсутність зацікавленості з боку адміністрації Кривого Рогу та місцевих інвесторів

Хокейний клуб «Кривбас» не буде брати участь у наступному сезоні УХЛ 2017/2018, повідомляється на офіційному сайті команди. Рішення про це було прийнято на зборах керівництва ХК «Кривбас».

«На рішення керівництва вплинула відсутність зацікавленості з боку адміністрації Кривого Рогу та місцевих інвесторів, з якими велися тривалі переговори по збереженню і розвитку клубу та хокею в регіоні в цілому», - йдеться в заяві. Також у повідомленні на клубному сайті зазначається, що на даний момент клуб не має заборгованості ані перед гравцями, ані перед постачальниками і партнерами.

Напередодні стало відомо про те, що київський «Дженералз" припиняє виступи в УХЛ. Також не буде виступати у новому сезоні УХЛ харківський «Витязь». Таким чином, список учасників нового сезону скоротився до трьох клубів - «Донбас», «Білий Барс» і «Кременчуг»





Джерело: УНІАН