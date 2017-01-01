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    Три нагороди вибороли українки на престижному турнірі з карате

    • Сьогодні, 12:02
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    У місті Роттердам (Нідерланди) відбувся черговий етап Karate1 Premier League – Rotterdam 2017

    Результати участі представників України:

    Терлюга Анжеліка – 1 місце (куміте, жінки до 55 кг);

    Степашко Анастасія – 2 місце (куміте, жінки понад 68 кг);

    Серьогіна Аніта – 3 місце (куміте, жінки до 61 кг);

    Чеголя Ганна – 5 місце (куміте, жінки до 50 кг).

    Зазначимо, що до топ-10 також увійшли Угніч Ігор – 7 місце, Горуна Станіслав – 7 місце, Торошанко Андрій – 7 місце, Мельник Галина – 9 місце.

    Зауважимо, що у змаганнях взяло участь 1013 спортсменів з 67 країн світу. Від команди Української федерації карате взяв участь 41 спортсмен.

    Джерело: УНН

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