Три нагороди вибороли українки на престижному турнірі з карате
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Розсилка
У місті Роттердам (Нідерланди) відбувся черговий етап Karate1 Premier League – Rotterdam 2017Результати участі представників України:
Терлюга Анжеліка – 1 місце (куміте, жінки до 55 кг);
Степашко Анастасія – 2 місце (куміте, жінки понад 68 кг);
Серьогіна Аніта – 3 місце (куміте, жінки до 61 кг);
Чеголя Ганна – 5 місце (куміте, жінки до 50 кг).
Зазначимо, що до топ-10 також увійшли Угніч Ігор – 7 місце, Горуна Станіслав – 7 місце, Торошанко Андрій – 7 місце, Мельник Галина – 9 місце.
Зауважимо, що у змаганнях взяло участь 1013 спортсменів з 67 країн світу. Від команди Української федерації карате взяв участь 41 спортсмен.
Джерело: УНН