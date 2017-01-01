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    Три українські легкоатлетки здобули перемоги на міжнародному турнірі в Греції

    • Сьогодні, 11:18
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    31 травня Греція приймала традиційний міжнародний турнір Filothei Women Gala 2017

    31 травня Греція приймала традиційний міжнародний турнір Filothei Women Gala 2017, який входить до календаря ЕА. Участь у ньому взяли чотири українки, і кожна з них відзначилися перемогою або місцем у трійці найсильніших.

    У секторі для стрибків у висоту значну частину змагань основною суперницею Оксани Окунєвої  була лише планка. Гречанка Панагіота Досі припинила виступи з результатом 1,83 м. Українка ж дійшла до 1,95. І якщо попередні висоти вона долала з першої або другої спроби, то на 1,93 і 1,95 вкотре продемонструвала впертий характер і попри дві перші невдачі з третьої спроби все ж перелетіла планку. 1,97 м Оксані підкорити поки що не вдалося.

    З результатом 1,95 м Окунєва посідає третє місце у світовому топ-листі сезону зі стрибків у висоту.

    Ще одну перемогу, цього разу у секторі для стрибків у довжину, Україні принесла Марина Бех. Найкращим для неї того вечора був стрибок на 6,51 м у третій спробі. Після цього вона ще зробила два заступи і, як заключний акорд, наблизилася до свого переможного показника, приземлившись у заключній спробі на 6,50 м.

    З перемогою з Греції їде і єдина представниця України у бігових дисциплінах Анна Плотіцина. 100 метрів з бар’єрами вона подолала за 13,18 с, залишивши гречанку Елісавет Песіріду у трьох сотих секундах позаду.

    Ольга Саладуха  шлях до своєї мети цього сезону почала з другого місця на Filothei Women Gala 2017. З шести у Ольги було дві результативні спроби, і обидві в одну й ту саму позначку – 13,97 м. Далі стрибнула лише гречанка Параскеві Папахрісту (14,19 м).

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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