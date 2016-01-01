Три українські тенісистки можуть виступити на турнірі в Сіднеї
- Сьогодні, 10:08
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Еліна Світоліна стартує в основній сітці, Бондаренко і Козлова – у кваліфікаціїОфіційний сайт турніру WTA в Сіднеї оновив заявку гравців.
Серед заявлених тенісисток – три українки. В основній сітці виступить Еліна Світоліна, у кваліфікації заявлена Катерина Бондаренко.
Катерина Козлова заявлена другою запасною, на випадок, якщо хтось відмовиться від участі до старту турніру.
Турнір у Сіднеї стартує 8 січня.
Джерело: sport.ua