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    Три українські тенісистки можуть виступити на турнірі в Сіднеї

    • Сьогодні, 10:08
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    Еліна Світоліна стартує в основній сітці, Бондаренко і Козлова – у кваліфікації

    Офіційний сайт турніру WTA в Сіднеї оновив заявку гравців.

    Серед заявлених тенісисток – три українки. В основній сітці виступить Еліна Світоліна, у кваліфікації заявлена Катерина Бондаренко.

    Катерина Козлова заявлена другою запасною, на випадок, якщо хтось відмовиться від участі до старту турніру.

    Турнір у Сіднеї стартує 8 січня.

    Джерело: sport.ua

    теніс
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