Тріумф українців в Угорщині. Веслярі завоювали золото, срібло і дві бронзи

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Українські байдарочники і каноїсти успішно стартували на другому етапі Кубка світу

В угорському Сегеді проходить другий етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Збірній Україні вдалося зібрати повний комплект нагород в кількох заїздах першого дня турніру.

Першу медаль змагального дня здобула каноістка Людмила Лузан на дистанції 500 м, показавши час 2: 08.504 м. Для українки це вже друга бронза в нинішньому сезоні. На попередньому етапі в Монтемор-у-Велью Лузан також показала третій результат.

Варто відзначити, що угорка Віраг Балла, як і на змаганнях в Португалії, прийшла першою, а на другому місці фінішувала канадська спортсменка Кеті Вінсент.

Ще одну бронзу в актив збірної України записали Ігор Трунов і Іван Семикін в байдарці-двійці на дистанції 500 м, завершивши виступ з часом 1: 28.386 м. Українці пропустили вперед тандем французів Гілліам Ле Флок - Себастьєн Жуве і угорців Роберт Ільеш - Тібор Хуфнагель.

Срібними призерами етапу Кубка світу стали Олег Кухарик та Віталій Цуркан, які подолали 1000 м за 3: 06.485 м. Краще українського дуету були лише іспанці Ініго Пена і Франциско Кубелос, що випередили українців менше, ніж на 1 секунду.

На найвищу сходинку п'єдесталу пошани зійшов Сергій Ємельянов, який прийшов першим в заїзді на 200 м серед параканоістов. Українець показав час 39.254 с.

Нагадаємо, що це вже другий етап Кубка світу, на якому українці виступають під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана.

Джерело: xsport.ua