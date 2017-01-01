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    Троє кращих тенісистів не зіграють за збірну України

    • Сьогодні, 21:34
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    Олександр Долгополов, Ілля Марченко та Сергій Стаховський не зможуть зіграти проти команди Португалії

    Стали відомі склади збірних команд України та Португалії на матч другого раунду Кубка Девіса у другій групі Євро-Африканської зони.

    З різних причин за збірну України не зіграють троє кращих тенісистів країни: Олександр Долгополов, Ілля Марченко і Сергій Стаховський.

    У Португалію поїдуть Артем Смирнов, Денис Молчанов, Микита Маштаков та Ілля Білобородько. Капітан команди – Андрій Медведєв.

    За команду Португалії виступлять Жуан Соуза, Гастон Еліаш, Педро Соуза та Жуан Момінгеш.

    Капітани можуть зробити дві заміни в первісному складі команд не пізніше ніж за годину до офіційної церемонії жеребкування.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Збірна України Кубок Девіса
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