Троє кращих тенісистів не зіграють за збірну України

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Олександр Долгополов, Ілля Марченко та Сергій Стаховський не зможуть зіграти проти команди Португалії

Стали відомі склади збірних команд України та Португалії на матч другого раунду Кубка Девіса у другій групі Євро-Африканської зони.

З різних причин за збірну України не зіграють троє кращих тенісистів країни: Олександр Долгополов, Ілля Марченко і Сергій Стаховський.

У Португалію поїдуть Артем Смирнов, Денис Молчанов, Микита Маштаков та Ілля Білобородько. Капітан команди – Андрій Медведєв.

За команду Португалії виступлять Жуан Соуза, Гастон Еліаш, Педро Соуза та Жуан Момінгеш.

Капітани можуть зробити дві заміни в первісному складі команд не пізніше ніж за годину до офіційної церемонії жеребкування.

Джерело: segodnya.ua