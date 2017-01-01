Турецький «Бешикташ» придбав у «Динамо» центрального захисника Віду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За інформацією турецьких джерел, угода була узгоджена ще кілька місяців тому

Турецький «Бешикташ» придбав у київського «Динамо» центрального захисника Домагоя Віду, повідомляє турецьке видання Hurriyet. Відзначається, що офіційно про перехід 28-річного футболіста буде оголошено в найближчі дні. Операція була узгоджена ще кілька місяців тому, але не могла бути завершена через фінансові вимоги до клубів з боку УЄФА.

Деталі потенційного переходу Віди в «Бешикташ» залишаються невідомими, проте раніше турецькі ЗМІ писали, що «Динамо» хоче виручити від продажу досвідченого захисника 7 мільйонів євро. Домагой Віда виступає за "Динамо" з січня 2013 року, перейшовши в київський клуб «Динамо» (Загреб) за 5 мільйонів євро.

Чинний контракт хорвата з «біло-синіми» закінчується влітку наступного року. У поточному розіграші української Прем'єр-ліги на рахунку Віди 28 матчів, 3 голи і 2 результативні передачі.







Джерело: УНІАН