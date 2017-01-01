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    Турецький «Бешикташ» придбав у «Динамо» центрального захисника Віду

    • Сьогодні, 20:57
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    За інформацією турецьких джерел, угода була узгоджена ще кілька місяців тому

    Турецький «Бешикташ» придбав у київського  «Динамо» центрального захисника Домагоя Віду, повідомляє турецьке видання Hurriyet. Відзначається, що офіційно про перехід 28-річного футболіста буде оголошено в найближчі дні. Операція була узгоджена ще кілька місяців тому, але не могла бути завершена через фінансові вимоги до клубів з боку УЄФА.

    Деталі потенційного переходу Віди в «Бешикташ» залишаються невідомими, проте раніше турецькі ЗМІ писали, що «Динамо» хоче виручити від продажу досвідченого захисника 7 мільйонів євро. Домагой Віда виступає за "Динамо" з січня 2013 року, перейшовши в київський клуб «Динамо» (Загреб) за 5 мільйонів євро.

    Чинний контракт хорвата з «біло-синіми» закінчується влітку наступного року. У поточному розіграші української Прем'єр-ліги на рахунку Віди 28 матчів, 3 голи і 2 результативні передачі.


    Джерело: УНІАН

    футбол «Динамо»
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