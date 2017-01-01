Турецький «Фенербахче» влітку може викупити Євгена Коноплянку

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У турецькому клубі Коноплянка може замінити добре знайомого уболівальникам «Динамо» Джермейна Ленса

У послугах 27-річного півзахисника «Шальке» (Гельзенкірхен) та збірної України Євгена Коноплянки зацікавлений турецький «Фенербахче» . Як повідомляє турецький портал fotospor, влітку "Фенербахче" може розлучитися з голландським хавбеком Джермейном Ленсом, відомим в Україні за виступами у складі київського «Динамо» . У послугах голландського футболіста нібито зацікавлені кілька клубів з чемпіонатів європейської топ-п'ятірки.

Турецькі джерела стверджують, що заміною голландцеві може стати український півзахисник Євген Коноплянка. Мовляв, «Фенербахче» вже виходив на зв'язок з представниками Коноплянки, «Шальке» та «Севільї», якій належать права на виконавця.