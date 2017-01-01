У 2017 році тренери олімпійських збірних отримуватимуть близько 40 тис. грн

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Загалом у бюджеті на 2017 рік у повному обсязі передбачено видатки на підготовку та участь спортсменів України у Всесвітніх іграх у розмірі 49,9 млн грн

Цього року спільно з Мінмолодьспоту та НОК Украіни та підтримки народних депутатів, заробітна плата тренерів становитиме близько 30-40 тис. грн. Про це на брифінгу повідомив міністр молоді і спорту Ігор Жданов.

"Цього року нам вдалося додатково, разом з олімпійським комітетом та народними депутатами, закласти 63,6 млн грн для того щоб підвищити заробітні плати нашим тренерам. Особисті тренери отримуватимуть приблизно 20 тис. грн, тренери збірних отримуватимуть близько 30-40 тис. грн", - повідомив він.

Також міністр зазначив, що у 2017 році передбачено 21 млн грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності збірних команд з олімпійських видів спорту та підготовку до "Токіо-2020".

Також, 11,8 млн грн передбачено на закупівлю нового обладнання в рамках забезпечення підготовки та участі збірної команди України у ХХІІІ зимових Олімпійських іграх-2018.

За його словами, 4,4 млн грн передбачено на забезпечення та підготовку України у Х Всесвітніх іграх, які відбудуться у Польщі.

Загалом у бюджеті на 2017 рік у повному обсязі передбачено видатки на підготовку та участь спортсменів України у Всесвітніх іграх у розмірі 49,9 млн грн, 23 млн грн передбачено на виплату винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам.