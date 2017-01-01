У баскетболі дозволили грати в головних уборах

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Два роки тестували гру в хіджабах

Проміжний конгрес Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) затвердив рішення центральної ради організації про нове правило, яке дозволить грати в головних уборах.

Нововведення обумовлено тим, що традиційні правила одягу в деяких країнах, де існують вимоги покривати голову і/або все тіло, були несумісні з попереднім правилом FIBA про головні убори.

Правило, яке набирає чинності з 1 жовтня 2017 року, було розроблено так, щоб звести до мінімуму ризик травм, а також зберегти поєднання кольору форми.

У вересні 2014 року FIBA ініціювала процес перегляду свого правила про головні убори. Період тестування на національному рівні становив два роки.

Джерело: Сегодня