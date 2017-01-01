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    У Бразилії перекинувся автобус з футболістами

    • Сьогодні, 22:54
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    Кілька людей в молодіжній команді клубу «Васко да Гама» в критичному стані

    У бразильському Ріо-де-Жанейро потрапив в аварію автобус, який перевозив молодіжну команду клубу «Васко да Гама» (U-17) після гри проти «Фрібургенсе", повідомляє Globo. На момент ДТП в автобусі перебувало близько 30 осіб.

    Транспортний засіб перекинувся, внаслідок чого травми різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Відомо, що троє з них перебувають у критичному стані. Причини аварії поки не називаються.

    футбол спорт
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