У Бразилії перекинувся автобус з футболістами

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Кілька людей в молодіжній команді клубу «Васко да Гама» в критичному стані

У бразильському Ріо-де-Жанейро потрапив в аварію автобус, який перевозив молодіжну команду клубу «Васко да Гама» (U-17) після гри проти «Фрібургенсе", повідомляє Globo. На момент ДТП в автобусі перебувало близько 30 осіб.

Транспортний засіб перекинувся, внаслідок чого травми різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Відомо, що троє з них перебувають у критичному стані. Причини аварії поки не називаються.