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    У чемпіонаті України з футболу гратимуть плей-оф

    • Сьогодні, 13:59
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    З наступного сезону чемпіонат України з футболу проводитимуть за новою формулою

    Про це заявив президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон.

    «Упродовж найближчих днів буде прийнято новий формат – 12 команд гратимуть у чотири кола. Тобто буде два етапи, в кожному по два кола. Порівняно з цим сезоном зміни будуть. Головне – буде плей-оф», – сказав Генінсон після спільного засідання учасників Прем'єр-ліги.

    Ми вже повідомляли, що 24 квітня у Києві відбулося засідання щодо кількості учасників нового сезону української Прем'єр-ліги, де було прийнято рішення, що в турнірі-2017/18 гратиме 12 команд, як і у поточному сезоні. 

    Джерело: xsport.ua

    футбол чемпіонат України
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