У «Динамо» й «Шахтарі» платять в 150 разів більше, ніж в «Олімпіку»

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Гравці «Динамо», «Шахтаря» і «Зорі» отримують найвищі зарплати серед клубів української Прем'єр-ліги

У «Динамо» й «Шахтаря» розмір оплати праці становить $ 10-300 тис. на місяць (приблизно 270 тис. - 8 млн грн.), В «Зорі» - $ 2-20 тис (54 тис. - 540 тис грн.).

«Дніпро» і «Ворскла» платять футболістам $ 1-15 тис. На місяць (27 тис. - 405 тис грн.), «Карпати» і «Сталь» - $ 1-10 тис (27 тис. - 270 тис. грн.).

«Олександрія» платить $ 2-9 тис. (54 тис. - 243 тис. грн.), «Волинь» - $ 0,55-5 тис (15 тис. - 135 тис. грн).

Найнижчі зарплати – в «Зірці» ($ 0,5-2,2 тис. на місяць, 13,5 тис. - 59,3 тис. грн.), «Чорноморці» ($ 0,5-2 тис., 13,5 тис. - 54 тис. грн) і «Олімпіку» ($ 1,3-1,85 тис., 35 тис. - 50 тис. грн.).

Йдеться тільки про щомісячний оклад – без урахування преміальних, підйомних і штрафних санкцій.