У ФІФА виявили нові випадки корупції

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ФІФА провела внутрішнє розслідування і виявила нові випадки корупції в організації

За підсумками розслідування, яке провела компанія Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, були виявлені нові випадки корупції у ФІФА, які стосуються комерційних контрактів федерації і хабарів, в яких замішані екс-чиновники.

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP готова представити звіт щодо розслідування до кінця лютого, але за свою роботу запросила 30 млн доларів, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, що корупційний скандал у ФІФА розгорівся у травні 2015 року. Звинувачення у отриманні хабарів на загальну суму в 150 млн доларів були пред'явлені 14 чиновникам.