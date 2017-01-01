У фінальній частині футбольного ЧС-2026 Європа отримає тільки 16 місць
- Сьогодні, 11:45
-
Розсилка
ФІФА розподілила між конфедераціями путівки на чемпіонат світу – 20269 травня ФІФА офіційно розподілила між конфедераціями путівки на чемпіонат світу – 2026
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.
Найбільша кількість путівок залишилася у Європи – 16.
Другою за кількістю місць іде Африка – 9,5 (дев'ять прямих та одна команда потрапляє у міжконтинентальні стикові матчі).
Азія отримала 8,5 місця, КОНКАКАФ – 6,5, Південна Америка – 6,5, Океанія – 1,5.