  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    У фінальній частині футбольного ЧС-2026 Європа отримає тільки 16 місць

    • Сьогодні, 11:45
    • Розсилка

    ФІФА розподілила між конфедераціями путівки на чемпіонат світу – 2026

    9 травня ФІФА офіційно розподілила між конфедераціями путівки на чемпіонат світу – 2026 

    Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

    Найбільша кількість путівок залишилася у Європи – 16.

    Другою за кількістю місць іде Африка – 9,5 (дев'ять прямих та одна команда потрапляє у міжконтинентальні стикові матчі).

    Азія отримала 8,5 місця, КОНКАКАФ – 6,5, Південна Америка – 6,5, Океанія – 1,5.

    футбол ФІФА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ