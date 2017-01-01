У Харкові облили фарбою вітрину фан-шопу ФК «Шахтар»
- Сьогодні, 15:57
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На склі з'явилася жовта і синя фарби
Невідомі облили фарбою магазин з футбольною атрибутикою ФК «Шахтар» на ОСК «Металіст». Вітрину і двері магазину облили синьою і жовтою фарбами. Зазначимо, що це кольори емблеми харківського ФК «Металіст» .
Фотографії опублікували очевидці в соціальних мережах. На місці працюють поліцейські. Раніше ультрас харківського «Металіста» висловлювали обурення з приводу того, що донецький «Шахтар» переїжджає в Харків і буде проводити свої домашні матчі на ОСК «Металіст».
Джерело: 057.ua