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    У Харкові облили фарбою вітрину фан-шопу ФК «Шахтар»

    • Сьогодні, 15:57
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    На склі з'явилася жовта і синя фарби

    Невідомі облили фарбою магазин з футбольною атрибутикою ФК «Шахтар» на ОСК  «Металіст». Вітрину і двері магазину облили синьою і жовтою фарбами. Зазначимо, що це кольори емблеми харківського ФК «Металіст» .

    Фотографії опублікували очевидці в соціальних мережах. На місці працюють поліцейські. Раніше ультрас харківського  «Металіста» висловлювали обурення з приводу того, що донецький  «Шахтар» переїжджає в Харків і буде проводити свої домашні матчі на ОСК «Металіст».



    Джерело: 057.ua

    Харків футбол «Шахтар»
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