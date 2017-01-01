У Єкатеринбурзі зламався годинник відліку днів до чемпіонату світу 2018 з футболу

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Годинник зламався наступного дня після запуску

У російському Єкатеринбурзі зламався годинник, який були встановлений 30 січня, за 500 днів до старту чемпіонату світу з футболу-2018.

Годинник пропрацював лише добу. Він були встановлений в Історичному сквері міста. Чому годинник зупинився поки невідомо. Напередодні, на урочистому відкритті побували губернатор Свердловської області і голова Адміністрації міста Єкатеринбурга.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2018 з футболу повинен пройти в Росії. Незважаючи на всі протести світової спільноти через дії РФ на міжнародній арені, зокрема, анексії українського Криму і конфлікту на Донбасі, ФІФА ніяк не може вирішиться відібрати у РФ право проведення турніру.







Джерело: УНІАН