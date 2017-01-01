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    У Києві трагічно загинула одна з керівників каналу «Футбол»

    • Сьогодні, 22:03
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    Причини смерті не називаються

    Керівник департаменту розвитку бренду телеканалів «Футбол 1»/«Футбол 2»Марина Єрмакова трагічно померла в суботу, 8 квітня.

    Причини смерті не називаються. Про дату і місце похорону буде повідомлено пізніше.

    До команди телеканалів Марина приєдналася в серпні 2014 року. У сфері маркетингу Марина працює вже 10 років. Основний досвід роботи придбаний у мережевих PR і рекламних агентствах

    Закінчила факультет міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка.

    Джерело: Обозреватель

    футбол
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