У Лондоні у вівторок заарештовано власника команди Формули-1

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Індійський бізнесмен Віджей Малья постане перед британським судом за звинуваченням у фінансових махінаціях і ухиленні від сплати податків

Власника команди Force India Віджея Малью заарештовано лондонською поліцією у вівторок. Про це повідомляє motorsport. Індійський бізнесмен постане перед британським судом за звинувачення у фінансових махінаціях і ухиленні від сплати податків. Крім того, міністерство внутрішніх справ Британії схвалило запит про екстрадицію Мальї в Індію, щоб не зіпсувати відносини між країнами. До суду бізнесмен залишиться під вартою.

Повідомляється також, що через проблеми з фінансовими органами бізнесмена вже давно було позбавлено права виїзду за територію Британських островів. Єдиною гонкою Формули-1, яку він відвідав минулого сезону, була Гран-прі Великобританії. У нинішньому сезоні після трьох Гран-прі команда Force India посідає 4-те місце в Кубку конструкторів.

Джерело: УНІАН