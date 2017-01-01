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    У матчі головної бейсбольної ліги США сталася масова бійка

    • Сьогодні, 20:49
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    Гравець однієї з команд спровокував бійку після влучення м'ячем у стегно суперника

    У матчі Головної ліги бейсболу (США) в Сан-Франциско відбулася масова бійка, відео якої викладено в YouTube. Б'ючий столичної команди «Вашингтон Нешионалс» Брайс Харпер напав на пітчера каліфорнійської команди «Сан-Франциско Джайєнтс» Хантера Стрікленда, який потрапив йому м'ячем в стегно. Після цього в бійку вступили інші бейсболісти. MLB повинна розглянути інцидент найближчим часом і прийняти дисциплінарні рішення щодо гравців команд.



    спорт
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