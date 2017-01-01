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    У Нідерландах стадіон затягнуло чорним димом: постраждало 15 людей

    • Сьогодні, 15:26
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    Піротехніка уболівальників на футбольному матчі мало не закінчилася трагедією

    Під час футбольного матчу в Нідерландах на трибуні зненацька повалив густий чорний дим після застосування піротехніки, який огорнув весь стадіон.

    Через піротехніку уболівальників, яку нерідко використовують на футбольних матчах, постраждало 15 осіб.

    Під час матчу в Ейндховені на одній з трибун повалив густий чорний, імовірно після застосування піротехніки, через що довелося призупинити матч.


    Джерело: Сегодня

    футбол спорт Нідерланди
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