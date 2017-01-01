У Німеччині заарештували підозрюваного в підриві автобуса «Боруcсії»

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У теракті постраждали один футболіст і поліцейський

У Німеччині суд схвалив ордер на арешт мешканця Іраку, затриманого за підозрою в теракті з вибухами у автобуси футбольного клубу «Борусcія» в Дортмунді.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву федеральної прокуратури.

«Німецький суддя в четвер схвалив ордер на арешт іракського чоловіка, затриманого після нападу на автобус з гравцями футбольної команди «Боруcсія» в Дортмунді», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що поруч з автобусом футбольного клубу «Боруcсія» стався вибух, в результаті якого постраждав захисник дортмундської команди Марк Бартра.

Автобус «Борусcії» прямував на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Монако». Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів «Борусcії» та «Монако» перенесли на 12 квітня.