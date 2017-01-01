У Норвегії зіграли найдовший матч в історії хокею

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Матч «Сторхамара» та «Спарти» тривав майже 11 періодів

Напередодні в матчі плей-офф чемпіонату Норвегії з хокею «Сторхамар» обіграв «Спарту» у грі, де було зіграно вісім неповних овертаймів, повідомляє Спорт-Експрес. Матч завершився з рахунком 2:1 (основний час - 1:1). Вирішальну шайбу хокеїсти «Сторхамара» закинули на 218-й хвилині зустрічі.

Таким чином, команди зіграли три основних періоди по 20 хвилин (60 хвилин ігрового часу), які завершилися внічию. Для визначення переможця знадобилося провести майже 8 додаткових періодів. Гра завершилася більше ніж за дві хвилини до закінчення 11-го періоду гри.

Вирішальний гол забив норвезький форвард Йоахім Йенсен. Цей матч став найдовшим в історії світового хокею. Скандинавські клуби побили рекорд 81-річної давності і поліпшили його на 40 хвилин. Йенсен закинув свою шайбу в той момент, коли лічильник часу зупинився на позначці в 217 хвилин 14 секунд, а ось 24 березня 1936 року в матчі першого раунду Кубка Стенлі між «Детройт Ред Уінгз» і «Монреаль Марунз» єдиний гол був забитий після 176 хвилин 30 секунд гри – наприкінці п'ятого овертайму (восьмого періоду гри).

За вісім десятиліть ніхто і близько не підійшов до рекорду, принаймні в НХЛ. У 2000 році «нескінченними» овертаймами порадували вболівальників «Філадельфія» і «Піттсбург» – Кіт Прімо засмутив «Пінгвінз» на 152-й хвилині одного з матчів півфіналу Східної конференції.

«Сторхамар» програє в серії до чотирьох перемог «Спарті» в 1/4 фіналу плей-офф чемпіонату Норвегії з рахунком 2:3. Шостий матч серії відбудеться сьогодні ввечері.







Джерело: УНІАН