У Панамі застрелено футболіста національної збірної

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По футболісту і двом його друзям був відкритий вогонь з автомобіля

Півзахисник збірної Панами і клубу «Арабе Унідо» Амількар Енрікес напередодні був застрелений невідомими в місті Колон. Вбивство скоїли невідомі поруч з будинком футболіста, повідомляє Daily Mirror.

Повідомляється, що по футболісту і двом його друзям був відкритий вогонь з автомобіля. 33-річний Енрікес отримав кілька кульових поранень, він був доставлений у лікарню, але медикам не вдалося врятувати його життя. Двоє інших постраждалих у результаті нападу також були госпіталізовані. Федерація футболу Панами підтвердила інформацію про смерть гравця.

Президент республіки Хуан Карлос Варела заявив, що поліція вживатиме всіх заходів, щоб розкрити цей злочин. Енрікес провів 75 матчів за збірну Панами, починаючи з 2005 року. Востаннє він виходив на поле в грі проти команди США 28 березня нинішнього року в рамках відбіркового етапу до чемпіонату світу 2018 року.



