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    У поєдинку проти Соси Ломаченко завдав 695 ударів

    • Сьогодні, 14:43
    • Розсилка

    Український чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко завдав у переможному матчі 695 ударів, а його суперник американець Джейсон Соса - лише 286

    За відсотком влучань український боксер також значно перевершив опонента. 

    «Усього українець завдав 695 ударів, з яких 274 досягли мети. У американця 286 ударів, з яких були точними 68. За відсотком влучань Ломаченко також перевершив суперника – 39 проти 24-х», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, у неділю вранці українські боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик здобули упевнені перемоги над суперниками на вечорі боксу в американському місті Оксон-Гілл. Ломаченко та Гвоздик виграли достроково, а Усик – одноголосним рішенням суддів.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко
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