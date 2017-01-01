У поєдинку проти Соси Ломаченко завдав 695 ударів

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Український чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко завдав у переможному матчі 695 ударів, а його суперник американець Джейсон Соса - лише 286

За відсотком влучань український боксер також значно перевершив опонента.

«Усього українець завдав 695 ударів, з яких 274 досягли мети. У американця 286 ударів, з яких були точними 68. За відсотком влучань Ломаченко також перевершив суперника – 39 проти 24-х», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю вранці українські боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик здобули упевнені перемоги над суперниками на вечорі боксу в американському місті Оксон-Гілл. Ломаченко та Гвоздик виграли достроково, а Усик – одноголосним рішенням суддів.

Джерело: xsport.ua