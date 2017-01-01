У Росії можуть відібрати футбольний чемпіонат світу

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Прокуратура Франції взялась за розслідування обрання Росії господарем ЧС з футболу-2018

Французька прокуратура розслідує можливі порушення під час ухвалення рішення про проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії та 2022 року – у Катарі

Про це інформує Радіо свобода з посиланням на світові інформагенції. Французька національна фінансова прокуратура, яка спеціалізується на розслідуванні економічних злочинів, розпочала попереднє розслідування минулого року, стверджують AP і Reuters, посилаючись на анонімні джерела серед французьких чиновників.

Прокурори вивчають можливі злочини, в тому числі приватну корупцію, змови і вплив. Колишнього президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Зеппа Блаттера вже допитали як свідка 20 квітня у Швейцарії за присутності двох французьких офіційних представників.

Швейцарська влада в 2015 році порушила кримінальну справу щодо призначення чемпіонатів світу в Росії та Катарі. Там цю справу розслідують щодо конкретних осіб за підозрою в безгосподарності і відмиванні грошей.

Рішення про надання Росії та Катару прав на проведення чемпіонатів світу 2018 і 2022 років відповідно було ухвалене на виконкомі ФІФА в Цюріху в грудні 2010 року. Росія і Катар заперечують будь-яку корупційну складову в цих рішеннях. Власне розслідування ФІФА, завершене в 2014 році, не знайшло жодних підстав позбавити Росію або Катар прав на світові першості.

Джерело: Радіо Свобода