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Челябінськ позбавлений етапу Кубка світу з ковзанярського спорту за рекомендацією МОК

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) переніс заключний етап Кубка світу з Челябінська, слідуючи рекомендаціям МОК після доповіді незалежної комісії ВАДА.

Інформацію підтвердив Союз ковзанярів Росії. "Ми отримали відповідне повідомлення від ISU про рішення перенести етап Кубка світу з Челябінська у зв'язку з рішенням, заснованим на рекомендаціях МОК", – сказав президент Союзу ковзанярів Росії Олексій Кравцов.

МОК на початку грудня оголосив, що продовжив санкції відносно Росії, що стосуються проведення в країні міжнародних спортивних змагань, "до подальшого повідомлення". Санкції були введені після доповіді незалежної комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена про масове застосування допінгу в Росії.

Заключний етап Кубка світу-2016/17 повинен був пройти в Челябінську 10-12 березня.

Раніше Міжнародна федерація бобслею і скелетона (IBSF) перенесла чемпіонат світу-2017 із Сочі в німецький Кенігзеє. Також сьогодні стало відомо, що в Тюмені скасований етап Кубка світу з біатлону.

Джерело: segodnya.ua