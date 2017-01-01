У російських легкоатлетів забрали срібні медалі Олімпіади-2012

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Учасниця естафети 4х400 метрів попалася на допінгу

Збірна Росії з легкої атлетики позбавлена срібної медалі Олімпійських ігор 2012 року в естафеті 4х400 метрів за результатами повторної перевірки допінг-проб, ініційованої Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Срібло збірної Росії в естафеті принесли Антоніна Кривошапка, Юлія Гущина, Тетяна Фірова і Наталя Антюх. У Лондоні дівчата провели вражаючий фінальний забіг, програвши тільки недосяжним американкам і залишивши позаду збірну Ямайки.

Як повідомляє прес-служба МОК, під час другої хвилі повторних оглядів новітніми методами в пробі Кривошапко було знайдено заборонений препарат туринабол. Тепер срібло втратять усі четверо.

Раніше Гущина вже втратила золоту нагороду Олімпіади-2008 в естафеті 4х100 метрів через дискваліфікацію команди після виявлення допінгу в пробі Юлії Чермошанської.

Крім того, жіноча естафетна команда 4х400 метрів втратила срібну медаль через позитивні допінг-проби Тетяни Фірової і Анастасії Капачинської.

За результатами двох хвиль повторних допінг-проб новітніми методами в останні місяці збірну Росії заднім числом позбавили десятка медалей Ігор 2008-го і 2012 років. Більшість з атлетів попалися на прийомі туринаболу. Пізніше очікуються третя і четверта хвилі повторних оглядів.