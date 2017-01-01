У сина Азарова остаточно забрали легендарний київський стадіон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2010 році земля стадіону була відведена для будівництва житлового комплексу

Вищий господарський суд України прийняв рішення про повернення до комунальної власності Києва земельної ділянки стадіону «Старт», яку раніше було відведено під будівництво житлового комплексу. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

«У 2010 році земля стадіону була відведена для будівництва житлового комплексу, зараз ми можемо констатувати, що 7-річна боротьба за комплекс стадіону «Старт» завершена повною перемогою киян», - сказав Бондаренко.

Раніше, 13 лютого, постанову про розірвання договору купівлі-продажу виніс Київський апеляційний господарський суд.

Суддівська колегія вищої інстанції повернула спорткомплекс киянам і залишила без задоволення касаційну скаргу ТОВ «Голден Хауз», яке пов'язують із сином екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексієм. Наразі право власності на земельну ділянку зареєстровано за Київською міською радою.

Стадіон «Старт» — футбольний стадіон у Шевченківському районі Києва, побудований наприкінці 1930-х років.

Джерело: Еспресо ТВ