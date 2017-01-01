У США вийшов новий фільм про застосування допінгу російськими спортсменами

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Родченков створив в Росії систему покриття застосування допінгу, завдяки якій росіяни завоювали 13 золотих медалей в Сочі-2014

Прем'єра фільму "Ікар", в якому колишній глава московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков заявив, що вважає неможливим перемогти на Олімпійських іграх без застосування фармакології, відбулася в п'ятницю на кінофестивалі "Санденс" в США.

Фільм зняв американський режисер і велогонщик-любитель Брайан Фогель. За сценарієм картини Фогель має намір довести, що прийнявши анаболічні стероїди та інші заборонені речовини, він зміг поліпшити свої результати, при цьому обійшовши перевірку антидопінгових служб. Для цього йому знадобився співучасник, яким став Родченков. У підсумку сюжет фільму повертається в бік порушень Росією антидопінгових правил.

Родченков по ходу фільму зізнається, що створив в Росії державну систему покриття застосування допінгу спортсменами, завдяки якій росіяни завоювали 13 золотих медалей на Олімпіаді в Сочі.

"Я не вірю, що можна виграти Олімпійські ігри без фармакології", – говорить Родченков.

У фільмі Родченков порівнює себе з колишнім співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом, який передав ЗМІ ряд секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великобританії в інтернеті. Сноуден після публікації даних виявився в Росії, де отримав посвідчення на проживання.

Американське видання New York Times в травні 2016 року опублікувало висловлювання Родченкова, який стверджував, що мінімум 15 російських спортсменів, які виграли медалі в Сочі, були частиною "допінг програми" Росії, спрямованої на домінування на домашніх Іграх-2014. За підсумками розслідування комісія WADA звинуватила Росію в існуванні державної системи, яка приховує застосування допінгу атлетами. У липні Віталій Мутко, який займав на той момент пост міністра спорту РФ, заявив, що зловживання Родченкова на посаді глави московської антидопінгової лабораторії не можна прирівнювати до державної політики в галузі спорту.

Джерело: segodnya.ua