Уейн Руні пожертвував 100 тисяч фунтів потерпілим від теракту в Манчестері

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Капітан МЮ вчора виграв із командою Лігу Європи

Нападаючий МЮ Уейн Руні пожертвував 100 тисяч фунтів жертвам теракту, який стався в Манчестері 22 травня.

Крім того, фонд Руні також запустив спеціальну сторінку в інтернеті для того, щоб допомогти сім'ям, які постраждали від теракту.





« Як батько я жахнувся, що ніч для багатьох молодих людей може закінчитися трагічно. Моє серце з тими, хто постраждав. Будь ласка, дайте все, що ви можете » , – такою була реакція Руні на трагічні події.





22 травня на стадіоні «Манчестер Арена » після закінчення концерту співачки Аріани Гранде прогримів вибух.

Не менш 22 людей загинули і ще близько 100 постраждали.

Вибух стався в фойє стадіону, у зоні продажу квитків.





24 травня МЮ виграв Лігу Європи, в фіналі обігравши « Аякс » (2:0).

Першим трофей підняв капітан Уейн Руні.

Джерело: Сегодня