Уейн Руні пожертвував 100 тисяч фунтів потерпілим від теракту в Манчестері
- Сьогодні, 17:44
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Капітан МЮ вчора виграв із командою Лігу ЄвропиНападаючий МЮ Уейн Руні пожертвував 100 тисяч фунтів жертвам теракту, який стався в Манчестері 22 травня. Крім того, фонд Руні також запустив спеціальну сторінку в інтернеті для того, щоб допомогти сім'ям, які постраждали від теракту.
«Як батько я жахнувся, що ніч для багатьох молодих людей може закінчитися трагічно. Моє серце з тими, хто постраждав. Будь ласка, дайте все, що ви можете», – такою була реакція Руні на трагічні події.
22 травня на стадіоні «Манчестер Арена» після закінчення концерту співачки Аріани Гранде прогримів вибух. Не менш 22 людей загинули і ще близько 100 постраждали. Вибух стався в фойє стадіону, у зоні продажу квитків.
24 травня МЮ виграв Лігу Європи, в фіналі обігравши «Аякс» (2:0). Першим трофей підняв капітан Уейн Руні.
Джерело: Сегодня