УЄФА оштрафував київське «Динамо»

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Союз не залишив без уваги заворушення на НСК "Олімпійський" під час грудневого матчу Ліги чемпіонів

Фінансове покарання, крім «біло-синіх», понесе і турецький «Бешикташ».

Про це в понеділок повідомив офіційний сайт організації

Дисциплінарна інстанція УЄФА винесла грошові штрафи по 60 тисяч євро київським «Динамо» і стамбульського «Бешикташу» за підсумками матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який відбувся 6 грудня на НСК «Олімпійський» в Києві і завершився з рахунком 6:0 в користь чемпіона України.

«Динамо» покаране за наступні порушення пунктів дисциплінарного регламенту і регламенту безпеки УЄФА: заворушення на трибунах, використання уболівальниками піротехніки, блокування сходів на стадіоні, недостатня організація матчу.

Вболівальники «Бешикташа» винні у безладах на трибунах, використанні піротехніки і заподіянні шкоди арені.

Джерело: uefa.com