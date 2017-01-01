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    УЄФА оштрафував київське «Динамо»

    • Сьогодні, 16:29
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    Союз не залишив без уваги заворушення на НСК "Олімпійський" під час грудневого матчу Ліги чемпіонів

    Фінансове покарання, крім «біло-синіх», понесе і турецький «Бешикташ». Про це в понеділок повідомив офіційний сайт організації.

    Дисциплінарна інстанція УЄФА винесла грошові штрафи по 60 тисяч євро київським «Динамо» і стамбульського «Бешикташу» за підсумками матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який відбувся 6 грудня на НСК «Олімпійський» в Києві і завершився з рахунком 6:0 в користь чемпіона України.

    «Динамо» покаране за наступні порушення пунктів дисциплінарного регламенту і регламенту безпеки УЄФА: заворушення на трибунах, використання уболівальниками піротехніки, блокування сходів на стадіоні, недостатня організація матчу.

    Вболівальники «Бешикташа» винні у безладах на трибунах, використанні піротехніки і заподіянні шкоди арені.

    Джерело: uefa.com

    УЄФА футбол «Динамо» Ліга чемпіонів
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