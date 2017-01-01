УЄФА платитиме бідним клубам за трансфери вихованців

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Поки невідомо, як організація визначатиме ступінь бідності команд

Союз європейських футбольних асоціацій приділятиме більше уваги захисту фінансових інтересів небагатих клубів. Так, УЄФА планує заохочувати команди за трансфери їхніх вихованців. Про це розповів член виконкому УЄФА Франтішек Лавринець під час засідання виконавчого комітету організації.

«Ми обговорювали деякі фінансові питання. Зокрема, більш ефективно повинна працювати схема, за якою маленькі клуби отримують гроші за трансфери своїх вихованців віком від 12 до 23 років.

У цій області є певні проблеми, які необхідно вирішити», - розповів Лавринець. Раніше з'явилася інформація, що УЄФА може ввести податок на розкіш для європейських клубів.







Джерело: ТСН