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    УЄФА відмовився ще раз переносити гру «Боруссії» і «Монако»

    • Сьогодні, 15:01
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    Французький клуб звертався з проханням відкласти поєдинок на суботу

    Перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів між дортмундською «Боруссією» і «Монако» повторно переноситися не буде. Раніше представники французького клубу звернулися в УЄФА з пропозицією провести поєдинок не в середу, 12 квітня, а в найближчу суботу. Сьогодні вдень на офіційній сторінці монегасків у Twitter з'явилося підтвердження того, що матч відбудеться сьогодні.

    Початок – о 19:45 за київським часом. Зустріч між «Боруссією» і «Монако» мала відбутися вчора, 11 квітня, але через вибухи біля клубного автобуса дортмундців було прийнято рішення перенести гру на наступний день.

    Джерело: УНІАН

    футбол Ліга чемпіонів
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