УЄФА відмовився ще раз переносити гру «Боруссії» і «Монако»
- Сьогодні, 15:01
-
Розсилка
Французький клуб звертався з проханням відкласти поєдинок на суботу
Перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів між дортмундською «Боруссією» і «Монако» повторно переноситися не буде. Раніше представники французького клубу звернулися в УЄФА з пропозицією провести поєдинок не в середу, 12 квітня, а в найближчу суботу. Сьогодні вдень на офіційній сторінці монегасків у Twitter з'явилося підтвердження того, що матч відбудеться сьогодні.
Початок – о 19:45 за київським часом. Зустріч між «Боруссією» і «Монако» мала відбутися вчора, 11 квітня, але через вибухи біля клубного автобуса дортмундців було прийнято рішення перенести гру на наступний день.
Джерело: УНІАН