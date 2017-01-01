УЄФА вніс Лобановського у топ-10 найкращих тренерів в історії футболу

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Експерти назвали його «футбольним вченим»

УЄФА оприлюднив список з десяти найкращих тренерів, які мали найбільший вплив на розвиток гри з моменту створення Союзу європейських футбольних асоціацій у 1954 році.

У рейтинг потрапив видатний український футболіст і тренер, багаторічний наставник київського «Динамо» Валерій Васильович Лобановський. Експерти УЄФА назвали його «футбольним вченим».

Серед його досягнень - два кубка володарів кубків, півфінали Кубка європейських чемпіонів, «срібло» Євро-88. І три вихованця з «Золотими м'ячами» - Олег Блохін, Ігор Бєланов, Андрій Шевченко.

Його ім'ям назвали домашній стадіон, а також один з центральних проспектів Києва.

Загалом список топ-10 тренерів всіх часів за версією УЄФА виглядає таким чином:

Брайан Клафф - Бунтар

Йохан Кройфф - Людина, яка заново відкрила «Барселону»

Вісенте Дель Боске - М'яка сила «Мадрида» і Збірної Іспанії

Сер Алекс Фергюсон - Майстер тактики «Юнайтед»

Еленіо Еррера - Король катеначо

Удо Латтек - У 1970 головна фігура «Баварії»

Валерій Лобановський - Футбольний вчений

Рінус Міхелс - Архітектор тотального футболу

Жозе Моуріньо - Особливий

Арріго Саккі - Майстер італійського ренесансу