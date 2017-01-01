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    УЄФА вніс Лобановського у топ-10 найкращих тренерів в історії футболу

    • Сьогодні, 17:56
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    Експерти назвали його «футбольним вченим»

    УЄФА оприлюднив список з десяти найкращих тренерів, які мали найбільший вплив на розвиток гри з моменту створення Союзу європейських футбольних асоціацій у 1954 році.

    У рейтинг потрапив видатний український футболіст і тренер, багаторічний наставник київського «Динамо» Валерій Васильович Лобановський. Експерти УЄФА назвали його «футбольним вченим».

    Серед його досягнень - два кубка володарів кубків, півфінали Кубка європейських чемпіонів, «срібло» Євро-88. І три вихованця з «Золотими м'ячами» - Олег Блохін, Ігор Бєланов, Андрій Шевченко.

    Його ім'ям назвали домашній стадіон, а також один з центральних проспектів  Києва.

    Загалом список топ-10 тренерів всіх часів за версією УЄФА виглядає таким чином:

    Брайан Клафф - Бунтар

    Йохан Кройфф - Людина, яка заново відкрила «Барселону»

    Вісенте Дель Боске - М'яка сила «Мадрида» і Збірної Іспанії

    Сер Алекс Фергюсон - Майстер тактики «Юнайтед»

    Еленіо Еррера - Король катеначо

    Удо Латтек - У 1970 головна фігура «Баварії»

    Валерій Лобановський - Футбольний вчений

    Рінус Міхелс - Архітектор тотального футболу

    Жозе Моуріньо - Особливий

    Арріго Саккі - Майстер італійського ренесансу

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