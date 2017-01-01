УЄФА вніс Лобановського у топ-10 найкращих тренерів в історії футболу
- Сьогодні, 17:56
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Експерти назвали його «футбольним вченим»
УЄФА оприлюднив список з десяти найкращих тренерів, які мали найбільший вплив на розвиток гри з моменту створення Союзу європейських футбольних асоціацій у 1954 році.
У рейтинг потрапив видатний український футболіст і тренер, багаторічний наставник київського «Динамо» Валерій Васильович Лобановський. Експерти УЄФА назвали його «футбольним вченим».
Серед його досягнень - два кубка володарів кубків, півфінали Кубка європейських чемпіонів, «срібло» Євро-88. І три вихованця з «Золотими м'ячами» - Олег Блохін, Ігор Бєланов, Андрій Шевченко.
Його ім'ям назвали домашній стадіон, а також один з центральних проспектів Києва.
Загалом список топ-10 тренерів всіх часів за версією УЄФА виглядає таким чином:
Брайан Клафф - Бунтар
Йохан Кройфф - Людина, яка заново відкрила «Барселону»
Вісенте Дель Боске - М'яка сила «Мадрида» і Збірної Іспанії
Сер Алекс Фергюсон - Майстер тактики «Юнайтед»
Еленіо Еррера - Король катеначо
Удо Латтек - У 1970 головна фігура «Баварії»
Валерій Лобановський - Футбольний вчений
Рінус Міхелс - Архітектор тотального футболу
Жозе Моуріньо - Особливий
Арріго Саккі - Майстер італійського ренесансу