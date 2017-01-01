Україна фінішувала п'ятою в стартовій гонці на чемпіонаті світу з біатлону

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Збірна Німеччини завоювала золото змішаної естафети в Хохфільцені

В австрійському місті Хохфільцен змішаною естафетою стартував чемпіонат світу з біатлону.

Переможцем гонки стала команда Німеччини. Після першого етапу німці були всього лише шостими, але з наступного захопили лідерство гонки і не відпустили його до самого фінішу.

Другою до фінішу прийшла збірна Франції. При цьому фінішуючий Мартен Фуркад на фінішній прямій "підрізав" росіянина Антона Шипуліна, не дозволивши тому себе обійти.

Збірна України посіла п'яте місце в гонці. Першим на трасу вийшла Олена Підгрушна, проте, допустивши чотири промахи, вона передала естафетну паличку Юлії Джимі 16-й.

Джима допустила лише один промах на другій стрільбі і зуміла підняти нашу команду на проміжне сьоме місце.

Сергій Семенов, незважаючи на три промахи, зберіг для України сьоме місце, а Дмитро Підручний відстрілявся на нуль, що дозволило Україні в результаті завершити гонку п'ятими.