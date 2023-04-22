Україна і Росія можуть зустрітися в плей-офф Кубка Федерації
- Сьогодні, 18:36
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Наша команда дізналася потенційних суперниківУ вівторок, 14 лютого, відбудеться жеребкування плей-офф Світової групи КубкаФедерації. Міжнародна федерація тенісу не буде розводити збірні України і Росії на ційстадії змагань.
Україна потрапила в число несіяних команд, разом з Бельгією, Іспанією і Словаччиною. Їх потенційні суперники: Франція, Росія, Німеччина, Голландія.
Матчі плей-офф пройдуть 22-23 квітня
Джерело: Сегодня