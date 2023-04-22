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    Україна і Росія можуть зустрітися в плей-офф Кубка Федерації

    • Сьогодні, 18:36
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    Наша команда дізналася потенційних суперників

    У вівторок, 14 лютого, відбудеться жеребкування плей-офф Світової групи КубкаФедерації. Міжнародна федерація тенісу не буде розводити збірні України і Росії на ційстадії змагань.

    Україна потрапила в число несіяних команд, разом з Бельгією, Іспанією і СловаччиноюЇх потенційні суперники: Франція, Росія, Німеччина, Голландія.

    Матчі плей-офф пройдуть 22-23 квітня
    Джерело: Сегодня
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