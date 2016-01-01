Україна не бойкотуватиме етап Кубка світу в Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент ФБУ вважає, що потрібно карати за правилами, а не влаштовувати бойкоти

Україна не приєдналася до довгого списку країн, які вирішили бойкотувати етап Кубка світу з біатлону в Тюмені.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Я висловлював свою позицію ще раніше. Будуть докази - нехай карають як годиться. Чого нам бойкотувати? Як приймуть рішення, тоді і будемо дивитися, що відбувається в світі. Зараз все багато говорять, а я не хочу говорити, а зробити так, як буде потрібно у відповідний момент", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Норвегія, Великобританія і Чехія мають намір бойкотувати російський етап Кубка світу. Це пов'язано з новою хвилею допінгового скандалу, яка відбулася після опублікування другої частини доповіді Річарда Макларена.

Джерело: segodnya.ua