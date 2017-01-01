Україна не змогла вийти до Світової групи Кубка Федерації

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Наші тенісистки поступилися команді Німеччини

Жіноча збірна України не зуміла пробитися в топ-8 кращих команд світу. У матчі плей-офф Першої Світової групи Кубка Федерації наші дівчата поступилися команді Німеччини.

Сьогодні раніше найкраща тенісистка України Еліна Світоліна обіграла першу ракетку світу Ангелік Кербер, подарувавши нашій команді шанс на підсумковий успіх.

Проте в другому матчі дня Леся Цуренко програла Юлії Гергес – 4: 6, 4: 6. Таким чином рахунок став 3: 1 на користь Німеччини.

Попереду ще парний матч Кіченок/Савчук (Україна) – Зігмунд/Віттхефт, проте він вже нічого не вирішує.

Нагадаємо, вчора німкені виграли два поєдинки одиночного розряду – Світоліна поступилася Гергес, а Цуренко – Кербер.

Джерело: segodnya.ua