Україна опустилася на шість позицій у рейтингу ФІФА

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ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних

ФІФА опублікувала оновлений, квітневий, рейтинг національних збірних. У новому реєстрі збірна України втратила шість позицій і опустилася з 31-го на 37-ме місце.

У березні збірна України провела лише один матч, проте поступилася в ньому Хорватії (0:1 в Загребі) в рамках відбіркового турніру чемпіонату світу – 2018. Вперше за останніх сім років на вершині рейтингу опинилася збірна Бразилії. У березні пентакампеони обіграли Уругвай (4:1) і Парагвай (3:0) і першими кваліфікувалися у фінальну частину ЧС-2018. Другий рядок у списку займають колишні лідери рейтингу – аргентинці.

Трійку найкращих збірних планети, як і раніше, замикає команда Німеччини. Найбільшого прогресу за минулий місяць домоглася збірна Македонії – завдяки двом перемогам над Ліхтенштейном (3:0) і Білоруссю (3:0) вона піднялася одразу на 33 позиції – зі 166-го на 133-тє місце.

Найбільш різке падіння продемонструвала Ліберія, вона опустилася одразу на 39 рядків і розташувалася на 141-му місці.