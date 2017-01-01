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    Україна опустилась у рейтингу ФІФА

    • Сьогодні, 12:32
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    ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних

    Збірна України опустилась на одну позицію і тепер посідає 31-ше місце.

    Суперники України по відбірковій групі у кваліфікації ЧС-2018 розташувались таким чином: Хорватія – 16, Ісландія – 23 (-3), Туреччина – 26 (-2), Фінляндія – 99 (-2), Косово – 164 (+1).

    Топ-10 збірних світу залишився незмінним: Аргентина, Бразилія, Німеччина, Чилі, Бельгія, Франція, Колумбія, Португалія, Уругвай, Іспанія.

    Рейтинг ФІФА

    1 (1). Аргентина - 1644 
    2 (2). Бразилія - 1534 
    3 (3). Німеччина - 1443 
    4 (4). Чилі - 1389 
    5 (5). Бельгія - 1379 
    6 (6). Франція - 1318 
    7 (7). Колумбія - 1312 
    8 (8). Португалія - 1240 
    9 (9). Уругвай - 1200 
    10 (10). Іспанія - 1162

    ...

    16 (16). Хорватія - 1042
    23 (20). Ісландія - 875
    26 (24). Туреччина - 851
    31 (30). Україна - 798
    99 (99). Фінляндія - 342
    164 (165). Косово - 135.

    футбол рейтинг
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