Україна опустилась у рейтингу ФІФА
- Сьогодні, 12:32
-
Розсилка
ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних
Збірна України опустилась на одну позицію і тепер посідає 31-ше місце.
Суперники України по відбірковій групі у кваліфікації ЧС-2018 розташувались таким чином: Хорватія – 16, Ісландія – 23 (-3), Туреччина – 26 (-2), Фінляндія – 99 (-2), Косово – 164 (+1).
Топ-10 збірних світу залишився незмінним: Аргентина, Бразилія, Німеччина, Чилі, Бельгія, Франція, Колумбія, Португалія, Уругвай, Іспанія.
Рейтинг ФІФА
1 (1). Аргентина - 1644
2 (2). Бразилія - 1534
3 (3). Німеччина - 1443
4 (4). Чилі - 1389
5 (5). Бельгія - 1379
6 (6). Франція - 1318
7 (7). Колумбія - 1312
8 (8). Португалія - 1240
9 (9). Уругвай - 1200
10 (10). Іспанія - 1162
...
16 (16). Хорватія - 1042
23 (20). Ісландія - 875
26 (24). Туреччина - 851
31 (30). Україна - 798
99 (99). Фінляндія - 342
164 (165). Косово - 135.