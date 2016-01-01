Україна опустилася на 30-те місце в рейтингу ФІФА

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Збірна України опустилася на одну сходинку

Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала новий рейтинг національних збірних, згідно з яким збірна України опустилася з 29-го на 30-те місце,

У нашої команди 804 бали. Команда пропустила вперед збірну Ірану, на рахунку якої 814 очок. Це єдина зміна в топ-30 рейтингу команд за останній місяць.

Наступну версію рейтингу ФІФА буде опубліковано в січні 2017 року.

Рейтинг ФІФА

1. Аргентина 1634

2. Бразилія 1544

3. Німеччина 1433

4. Чилі 1404

5. Бельгія 1368

6. Колумбія 1345

7. Франція 1305

8. Португалія 1229

9. Уругвай 1187

10. Іспанія 1166

Джерело: FIFA