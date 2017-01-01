Україна поступилася Португалії у матчі Кубка Девіса

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Збірна України з тенісу із загальним рахунком 1:3 програла у Лісабоні команді Португалії матч другого раунду 1-ї групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса

У неділю, 9 квітня, у четвертій зустрічі матчу Кубку Девіса Україна - Португалія Артем Смирнов у трьох сетах за 2 години 28 хвилин поступився Жуану Соузі - 6:7 (3:7), 6:7 (2:7), 2:6.

П'ята гра у матчі до трьох перемог тепер не має ніякого турнірного значення.

Нагадаємо, у перший день Гаштау Еліаш у п'яти сетах здолав Артема Смирнова - 6:4, 7:6 (7:1), 6:7 (6:8), 3:6, 6:1. Зустріч тривала 4 години 32 хвилини.

Потім 18-річний Микита Маштаков за 1 годину 17 хвилин поступився Жуану Соузі - 0:6, 3:6, 0:6.

У суботу наша пара Денис Молчанов/Артем Смирнов за 2 години 42 хвилини обіграла дует Гаштау Еліаш/Жуан Соуза - 5:7, 6:1, 6:3, 6:4.

Додамо, що в цьому матчі з різних причин не змогли взяти участь кращі українські тенісисти Олександр Долгополов, Ілля Марченко та Сергій Стаховський.

Таким чином, 15-17 вересня Португалія посперечається за місце у Світовій групі, а збірна України поїде до Ізраїлю, де зіграє матч першого раунду плей-офф Першої групи. У разі перемоги українці збережуть прописку в Першій групі, а якщо програють, у жовтні ще раз спробують не опуститися до 2-ї групи. Для цього потрібно обіграти команду, яка поступиться у поєдинку Румунія - Австрія.

Джерело: Вголос