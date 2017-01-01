Україна претендує на право проведення Чемпіонату Європи з боксу-2017

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Турнір може відбутися в Харков

Україна побореться за право проведення Континентальної першості з боксу серед чоловіків, яка відбудеться в червні поточного року.

В разі позитивного схвалення на користь нашої держави Виконкомом Європейської Конфедерації боксу, Чемпіонат Європи пройде в Харкові, повідомляє прес-служба Федерації боксу України. Свій намір провести змагання підтвердили віце-президент ФБУ Дмитро Шенцев та керівництво Харківської обласної Федерації боксу на чолі з Євгеном Мураєвим. Окрім того всіляку підтримку в організації змагань висловив і Харківський міський Голова, повідомив президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

«Ми надіслали офіційну заявку до Європейської Конфедерації боксу на проведення Чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків. Цьогорічна Континентальна першість пройде в червні поточного року, тому ми маємо вдосталь часу, аби організувати та провести цей турнір на найвищому рівні, –зазначив президент ФБУ Володимир Продивус. – Голосування за країну-господарку змагань відбудеться найближчим часом і ми маємо надію, що саме Харкову віддадуть це право.

Попередньо я провів переговори з президентом Харківської обласної федерації Євгеном Мураєвим та віце-президентом ФБУ Дмитром Шенцевим, які запевнили, що прикладуть зі своєї сторони максимум зусиль для належної організації. Окрім того, що дуже важливо, ми заручилися підтримкою Харківського міського Голови Геннадія Кернеса, який також запевнив, що надасть всіляку підтримку в проведенні турніру.

Таким чином, я переконаний, що в разі обрання України країною-господаркою Чемпіонату Європи, ми проведемо цей важливий боксерський старт на найвищому рівні. Більш того, ми вже маємо досвід проведення Чемпіонату Світу з боксу серед молоді, Чемпіонату Європи серед юніорів, Кубку Європи, ми організовували змагання Всесвітньої серії боксу, тому, я переконаний, що все пройде на найвищому рівні».

За попередньою інформацією посперечаються за право проведення Континентальної першості окрім України також Росія та Туреччина. Найбільшим боксерським форумом, який проходив у Харкові, був Кубок Європи з боксу серед чоловіків у 2010 році. Окрім того, в минулому році Харків на надзвичайно високому організаційному рівні провів матчеву зустріч за участю «Українських отаманів» у Всесвітній серії боксу та Чемпіонат України з боксу серед чоловіків 2016.







Джерело: УНІАН