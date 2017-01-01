Україна програє 0: 1 в матчі проти Німеччини на кубку Федерації

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Еліна Світоліна програла Юлії Гергес в трьох сетах

Цього вікенду в Штутгарті (Німеччина) проходить матч плей-офф Першої Світової групи Кубка Федерації між збірними Німеччини та України. Після першого матчу рахунок став 1: 0 на користь "господарів" кортів.

Німецька тенісистка Юлія Гергес в трьох сетах змогла обіграти лідера української збірної Еліну Світоліну - 4: 6, 6: 1, 6: 4.

У рейтингу WTA Світоліна займає 13-е місце, Юлія Гергес - 46-е.

Пізніше свій матч проведуть Леся Цуренко (№43 у рейтингу) і перша ракетка світу ангелік Кербер.

Джерело: segodnya.ua