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    Україна програє 0: 1 в матчі проти Німеччини на кубку Федерації

    • Сьогодні, 16:07
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    Еліна Світоліна програла Юлії Гергес в трьох сетах

    Цього вікенду в Штутгарті (Німеччина) проходить матч плей-офф Першої Світової групи Кубка Федерації між збірними Німеччини та України. Після першого матчу рахунок став 1: 0 на користь "господарів" кортів.

    Німецька тенісистка Юлія Гергес в трьох сетах змогла обіграти лідера української збірної Еліну Світоліну - 4: 6, 6: 1, 6: 4.

    У рейтингу WTA Світоліна займає 13-е місце, Юлія Гергес - 46-е.

    Пізніше свій матч проведуть Леся Цуренко (№43 у рейтингу) і перша ракетка світу ангелік Кербер.

    Джерело: segodnya.ua

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