Україна програє 0: 1 в матчі проти Німеччини на кубку Федерації
- Сьогодні, 16:07
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Еліна Світоліна програла Юлії Гергес в трьох сетахЦього вікенду в Штутгарті (Німеччина) проходить матч плей-офф Першої Світової групи Кубка Федерації між збірними Німеччини та України. Після першого матчу рахунок став 1: 0 на користь "господарів" кортів.
Німецька тенісистка Юлія Гергес в трьох сетах змогла обіграти лідера української збірної Еліну Світоліну - 4: 6, 6: 1, 6: 4.
У рейтингу WTA Світоліна займає 13-е місце, Юлія Гергес - 46-е.
Пізніше свій матч проведуть Леся Цуренко (№43 у рейтингу) і перша ракетка світу ангелік Кербер.
Джерело: segodnya.ua