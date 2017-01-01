Україна – п'ята в останній чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону

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Перемогла в недільній естафеті команда Франції, друге місце зайняли австрійці, третіми стали норвежці

Українські біатлоністи Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Дмитро Підручний посіли п'яте місце в естафеті на сьомому етапі Кубка світу в південнокорейському Пхенчхані. Ця естафетна гонка стала останньою в нинішньому сезоні Кубка світу.

Виступ України: на першому етапі Артем Прима передав естафету третім з відставанням від лідера всього в п'ять секунд. На другому етапі Сергій Семенов зберіг третю позицію. Третім за Україну біг Володимир Семаков, який при хорошій стрільбі поступився в швидкості суперникам і передав естафету вже четвертим. Дмитро Підручний на четвертому етапі невдало відстрілявся з позиції лежачи і в підсумку фінішував на п'ятому місці.

Перемогла в недільній естафеті команда Франції. Друге місце зайняли австрійці, третіми стали норвежці.

Наступний етап Кубка світу пройде з 10 по 12 березня в фінському Контіолахті.

Джерело: segodnya.ua