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    Україна – п'ята в останній чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону

    • Сьогодні, 18:33
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    Перемогла в недільній естафеті команда Франції, друге місце зайняли австрійці, третіми стали норвежці

    Українські біатлоністи Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков  та Дмитро Підручний  посіли п'яте місце в естафеті на сьомому етапі Кубка світу в південнокорейському Пхенчхані. Ця естафетна гонка стала останньою в нинішньому сезоні Кубка світу.

    Виступ України: на першому етапі Артем Прима передав естафету третім з відставанням від лідера всього в п'ять секунд. На другому етапі Сергій Семенов зберіг третю позицію. Третім за Україну біг Володимир Семаков, який при хорошій стрільбі поступився в швидкості суперникам і передав естафету вже четвертим. Дмитро Підручний на четвертому етапі невдало відстрілявся з позиції лежачи і в підсумку фінішував на п'ятому місці.

    Перемогла в недільній естафеті команда Франції. Друге місце зайняли австрійці, третіми стали норвежці.

    Наступний етап Кубка світу пройде з 10 по 12 березня в фінському Контіолахті.

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон Кубок світу Збірна України
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