Україна стала сьомою в медальному заліку ЧС з біатлону
- Сьогодні, 22:07
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Розсилка
52-й чемпіонат світу з біатлону в Хохфільцені завершився беззастережною перемогою збірної Німеччини і сьомим місцем України в медальному заліку
У підсумку ці успіхи тільки зміцнили позиції німців на вершині медального заліку чемпіонату світу – 7 золотих медалей і одне срібло.
Завдяки сріблу в естафеті збірна України розділила сьоме підсумкове місце з Білоруссю, якій єдину нагороду принесла Дарина Домрачева в переслідуванні.
Головною сенсацією чемпіонату світу стало четверте місце в медальному заліку збірної США: золото в індивідуальній гонці у чоловіків завоював Лоуелл Бейлі, а сьогодні в жіночому мас-старті другою стала Сьюзан Данкль.