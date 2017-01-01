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    Україна стала сьомою в медальному заліку ЧС з біатлону

    • Сьогодні, 22:07
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    52-й чемпіонат світу з біатлону в Хохфільцені завершився беззастережною перемогою збірної Німеччини і сьомим місцем України в медальному заліку

    В фінальний день чемпіонату світу пройшли мас-старти серед чоловіків і жінок, які завершилися перемогами представників збірної Німеччини – Лаури Лаура Дальмаєр і Симона Шемпп.

    У підсумку ці успіхи тільки зміцнили позиції німців на вершині медального заліку чемпіонату світу – 7 золотих медалей і одне срібло.

    Завдяки сріблу в естафеті збірна України розділила сьоме підсумкове місце з Білоруссю, якій єдину нагороду принесла Дарина Домрачева в переслідуванні.

    Головною сенсацією чемпіонату світу стало четверте місце в медальному заліку збірної США: золото в індивідуальній гонці у чоловіків завоював Лоуелл Бейлі, а сьогодні в жіночому мас-старті другою стала Сьюзан Данкль.
    біатлон чемпіонат світу Україна
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